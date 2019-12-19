ЦИК выступила с заявлением по поводу предстоящих парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана выступила с заявлением по поводу предвыборной кампании кандидатов в депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, которые состоятся 9 февраля следующего года.

Как сообщает 1news.az, в информации говорится: "Для политических партий и блоков партий, кандидаты которых зарегистрированы в более 60 одномандатных избирательных округах по всей стране, в целях проведения предвыборной агитации будет выделено время для бесплатного эфира и места для публикации в следующих СМИ:

- Компания Общественного телерадиовещания;

- газета «Азербайджан»;

- «Xalq qəzeti»;

- газета «Бакинский рабочий».

В случае если редакции вышеуказанных учреждений, в том числе других компаний по телерадиовещанию, и периодических изданий, примут решение о возможности выделения платного эфира или места публикации в связи с предвыборной агитацией, то они должны отправить соответствующее уведомление в ЦИК Азербайджана по этому поводу.

Также они должны опубликовать информацию о положении, условиях и сумме выплат за эфирное время и место для публикации не позже 30 дней после официальной публикации решения о назначении выборов».

1news.az