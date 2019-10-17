«Детская горячая линия» теперь доступна по короткому номеру - ФОТО - ВИДЕО

На конференции, посвященной Дню психического здоровья, состоялась презентация короткого номера 116-111 «Детской горячей линии», предоставленной в пользование по инициативе Azercell.

15 октября в отеле Four Seasons при совместной поддержке ООО Azercell Telekom, Азербайджанского медицинского университета, Центра общественного здравоохранения и реформ при Министерстве здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения, Общественного объединения Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər и участии представителей соответствующих государственных органов была проведена научно-практическая конференция на тему «Психическое здоровье: медицинский и общественный подход к теме профилактики самоубийств». На конференции прозвучали доклады на темы «Службы охраны психического здоровья в Азербайджане», «Детская горячая линия и предотвращение случаев самоубийства среди детей», «Инновационные подходы к психическому здоровью» и по другим актуальным вопросам. На мероприятии также состоялась презентация короткого номера «Детской горячей линии» 116-111, предоставленной в пользование по инициативе Azercell. Компания Azercell всегда придавала большое значение актуальному вопросу физического и психического здоровья подростков и малолетних детей. Служба «Детской горячей линии», функционирующая при поддержке Azercell, является одним из важных проектов компании, которая своевременно оказывает помощь нуждающимся. Компания Azercell, которая осуществила ряд социальных проектов на протяжении всей своей деятельности, также уделяет особое внимание их технологическому усовершенствованию. По инициативе Azercell еще в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и iOS, обеспечивающее доступ к услуге из любого уголка мира. Благодаря короткому номеру молодые люди, нуждающиеся в поддержке, смогут более комфортно связаться с сотрудниками «горячей линии», получить совет и консультацию по интересующему их вопросу.

Для информации отметим, что за девять лет своей деятельности на «Детскую горячую линию» поступило более 38 000 обращений. Звонки в круглосуточную службу «Детской горячей линии», организованной Общественным объединением Ümidli Gələcək Sosial Təşəbbüslər при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В cлужбу «горячей линии» можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80; (050) 680 22 80; (051) 880 11 80; (051) 880 22 80; (051) 580 22 80 и 116-111.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО - Azercell Telekom - было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors in People.

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