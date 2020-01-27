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Для ряда бакинских школ будут организованы школьные автобусы

Сегодня в 12:01 ~ 1 минута на чтение 42
Для ряда бакинских школ будут организованы школьные автобусы

Нашими совместными усилиями к началу нового учебного года мы сможем организовать автобусы для школ в Баку с большим количеством учащихся.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По словам Дж.Байрамова, Министерство образования тесно сотрудничает по этому вопросу с Бакинским транспортным агентством.

«Над этим работает совместная рабочая группа Агентства и Министерства образования», - сказал он.

Министр выразил сожаление в связи с тем, что на первом этапе невозможно будет охватить все школы.

«Но считаем, что это может быть хорошим началом», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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