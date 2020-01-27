Для ряда бакинских школ будут организованы школьные автобусы

Нашими совместными усилиями к началу нового учебного года мы сможем организовать автобусы для школ в Баку с большим количеством учащихся.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По словам Дж.Байрамова, Министерство образования тесно сотрудничает по этому вопросу с Бакинским транспортным агентством.

«Над этим работает совместная рабочая группа Агентства и Министерства образования», - сказал он.

Министр выразил сожаление в связи с тем, что на первом этапе невозможно будет охватить все школы.

«Но считаем, что это может быть хорошим началом», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.