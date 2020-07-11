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Дорожная полиция Азербайджана вновь получила полномочия штрафовать за неправильную парковку 

Сегодня в 15:52 ~ 1 минута на чтение 439
Дорожная полиция Азербайджана вновь получила полномочия штрафовать за неправильную парковку 
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана наделено новыми полномочиями. 
 
Как сообщает 1news.az, этот вопрос отражен в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в Указ «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VG «Об утверждении Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики» № 795 от 15 февраля 2016 года. 
 
Ранее право штрафовать водителей за нарушения правил остановки или стоянки на административной территории города Баку имело только Бакинское транспортное агентство.
 
Согласно изменениям, МВД Азербайджана отныне также наделено соответствующими полномочиями – инспекторы Дорожной полиции вновь могут штрафовать водителей за незаконную парковку или стоянку. 
 
Тимур Рзаев

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