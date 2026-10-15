Президент: Без механизмов исполнения резолюций СБ ООН войны будут продолжаться - ДОПОЛНЕНО

До тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие исполнение решений и резолюций, принятых Советом Безопасности ООН и другими международными организациями, войны и конфликты будут продолжаться и будут возникать новые.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту мысль озвучил Президент Ильхам Алиев во время своего выступления на 7-м Саммите СВМДА.

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Азербайджан активно и аргументированно выступает против пагубной практики применения двойных стандартов и избирательного подхода при разрешении межгосударственных конфликтов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на 7-м Саммите СВМДА.

«Наша страна с момента восстановления независимости 35 лет назад постоянно сталкивается с двойными стандартами», - добавил глава государства.