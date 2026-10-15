По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, считает Пашинян

По обе стороны армяно-азербайджанской границы не должно быть анклавов и эксклавов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я чувствую, что и в Армении, и в Азербайджане все более конкретным становится понимание: необходимо найти соответствующее решение», — сказал Пашинян.

Тем не менее, как отметил глава армянского правительства, без делимитации границы осуществить обмен территориями не удастся.

«Мы должны знать, какова реальная площадь территории Арцвашена (Башкенд — ред.). Это даст нам возможность решить вопрос правильно», — отметил премьер-министр.

По его словам, Армения вступила в завершающую стадию институционализации мира.

Источник: News.am