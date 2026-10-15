Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в СВМДА до 2028г
Кыргызстан поддерживает инициативу о продлении председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) до 2028 года, заявил кыргызский президент Садыр Жапаров на VII Саммите СВМДА в Баку.
«Хотел бы поприветствовать инициативу азербайджанской стороны продолжить председательство до 2028 года, что позволит сохранить преемственность в работе Совещания и укрепить взаимное доверие», - сказал он.
Жапаров также добавил, что Кыргызстан готов оказывать необходимую поддержку и вносить свой вклад в общую работу СВМДА.
Источник: Report
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