Пашинян надеется подписать мирный договор с Азербайджаном до 2031 г.

Армянский премьер Никол Пашинян надеется подписать и ратифицировать мирный договор с Баку до 2031 г., об этом он сказал в ходе заседания правительства.

По его словам, подписание мирного договора с Азербайджаном является одним из важнейших вопросов правительства и личного самого Пашиняна, передает Sputnik Армения.

"Я лично для себя поставил задачу, конкретный график – до 2031 г. достичь решения вопроса. Естественно, это также задача правительства и нашей политической команды в целом, но я, как премьер-министр, также считаю очень важным с точки зрения своей личной повестки ", - сказал Пашинян.

Пашинян отметил, что видит такую возможность, иначе бы не поднимал эту тему.

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.