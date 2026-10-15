Hraparak: Москва выдвинула Еревану условия по поставкам газа

Россия выдвинула Армении ряд требований для обеспечения бесперебойных поставок российского газа в страну.

Об этом сообщает армянская газета Hraparak.

По данным издания, среди требований — отказ от шагов против РЖД, «Газпрома» и 102-й российской военной базы, пересмотр курса на сближение с Европейским союзом, прекращение «преследования» пророссийских политических деятелей, а также назначение вице-премьера, «приемлемого для России».

Газета отмечает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «по сути, уже начал выполнять их». В частности, речь идёт об отказе от прежних планов, связанных с российским капиталом, а также об участии в мероприятиях ЕАЭС и СНГ.