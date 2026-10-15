Дрон атаковал танкер у берегов Румынии

Танкер YARA J под флагом Коморских Островов, на борту которого находились 17 моряков из Сирии, Индии и Ирана, подвергся атаке дронов на рейде порта Сулина на востоке Румынии.

Об этом сообщает Radio România Constanța.

Предположительно, судно направлялось в Украину для загрузки в дунайских портах. Экипаж остался на борту, двигатели танкера исправны.

До этого суда, подвергавшиеся атакам дронов, находились в исключительной экономической зоне Румынии, за пределами её территориальных вод.