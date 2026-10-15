Движение на проспекте 8 Ноября полностью восстановлено - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Грузовой автомобиль, техническая неисправность которого стала причиной ограничения движения на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Сулеймана Ахмедова, убрали с проезжей части благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, в настоящее время движение транспортных средств на указанном участке полностью восстановлено.

12:02

В Хатаинском районе, на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Сулеймана Ахмедова, грузовой автомобиль из-за технической неисправности остановился на проезжей части.

В результате движение транспортных средств по проспекту в направлении центра города оказалось ограничено, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры.