У Самвела Карапетяна отберут «Электросети Армении»

Правительство Армении планирует национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащее компании «Ташир капитал» российско-армянского олигарха и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Согласно проекту постановления, выкуп 100% акций компании в пользу государства стартует 1 мая 2027 года и должен завершиться до 1 октября того же года.

Принудительный выкуп обоснован «преобладающим общественным интересом» — необходимостью обеспечения бесперебойного электроснабжения более 1 млн абонентов и эффективного госконтроля над стратегической инфраструктурой.

Это решение стало продолжением лишения «Ташир капитала» лицензии на управление ЭСА после ареста Карапетяна летом 2025 года и игнорирования компанией предложения о добровольной продаже акций.

Стоимость активов определит независимая оценка с учетом проведенных инвестиций и долгов компании.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что приоритетный план властей — сохранение «Электросетей» в собственности государства или их передача международному оператору.

Источник: Sputnik Армения