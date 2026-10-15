Маск высказался об использовании Starlink

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink предназначен исключительно для гражданских и оборонительных целей и не должен использоваться для наступательных боевых действий.

Так он прокомментировал сообщения об ограничении работы терминалов компании в Украине.

Об этом он написал в своей соцсети Х.

По словам Маска, системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Решения об ограничении скорости или изменении условий использования принимаются военным руководством и, в конечном итоге, президентом США.

«Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными целями, и система не может применяться для наступательных военных действий, поскольку подобное использование было бы неуместным для коммерческой компании», — заявил Маск.