Токаев: Азербайджан стал примером всестороннего развития под руководством Ильхама Алиева

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал примером прогресса в экономике, международных отношениях и других сферах.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

"Под сильным руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стал примером прогресса во всех сферах, будь то экономика или международные отношения", - сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан высоко оценивает динамичное председательство Азербайджана, направленное на укрепление потенциала СВМДА как уникальной платформы для диалога, укрепления доверия и всестороннего сотрудничества в неспокойном и непредсказуемом мире.

Токаев также выразил благодарность президенту Азербайджана за организацию саммита, отметив, что Баку сочетает в себе древнюю историю и современные достижения.