Баку, Ашхабад и Ташкент обсудили развитие транспортных коридоров - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл трёхстороннюю встречу со своими коллегами из Туркменистана и Узбекистана.
Как сообщает 1news.az, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Следуя указаниям наших лидеров, я был рад провести трёхстороннюю встречу с уважаемыми коллегами и братьями – министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым – в кулуарах 7-го Саммита СВМДА в Баку.
Мы вновь подтвердили нашу приверженность дальнейшему укреплению братских связей и стратегического сотрудничества между нашими странами, опираясь на общую историю, взаимное доверие и общие региональные интересы.
Мы обсудили вопросы развития формата трёхстороннего сотрудничества, расширения транспортной и транзитной связанности, укрепления сотрудничества в области энергетики и торговли, а также раскрытия всего потенциала региональных и межрегиональных транспортных коридоров.
Подчеркнули важность постоянного политического диалога, более тесной координации и совместных усилий по содействию развитию региональной взаимосвязанности, экономическому развитию и стабильности», – написал Байрамов.
Following the instructions of our leaders, was glad to host a trilateral meeting with dear colleagues and brothers, the Foreign Minister of Turkmenistan Rashid Meredov 🇹🇲 and the Foreign Minister of Uzbekistan Bakhtiyor Saidov 🇺🇿, on the sidelines of the 7th CICA Summit in Baku 🇦🇿. We reaffirmed our commitment to further strengthening the brotherly ties and strategic cooperation between our countries, building on our shared history, mutual trust and common regional interests. We discussed advancing the trilateral cooperation format, expanding transport and transit connectivity, enhancing energy and trade cooperation, and unlocking the full potential of regional and interregional transport corridors. Emphasized the importance of sustained political dialogue, closer coordination and joint efforts to promote regional connectivity, economic development and stability. — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) October 15, 2026