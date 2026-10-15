Пашинян: у нас нет проблем с российской концессией, наша задача - сделать железную дорогу конкурентоспособной

У нас изначально нет проблем с российской концессией. Наша задача — сделать железную дорогу Армении конкурентоспособной.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, анализ показывает, что для достижения этой цели необходимо изменить формат концессионного управления и передать его третьим странам.

«Но если российские партнёры говорят, что знают, как решить этот вопрос, пусть предложат свои варианты. Я сказал: хорошо, давайте сформируем группу, которая в течение трёх месяцев даст ответы на вопросы о том, как сделать железную дорогу Армении конкурентоспособной», — отметил премьер-министр.

«Контакты с российской стороной никогда не были холодными: между нами сохраняется рабочая атмосфера и определённые отношения, даже если возникают дипломатические или связанные с повесткой разногласия, — сказал Пашинян. — Мы же не обижаемся друг на друга».

На вопрос, отступает ли Армения от своей позиции по вопросу железной дороги, премьер-министр ответил, что никто не шёл в наступление, чтобы теперь отступать. «То же самое касается атомной электростанции. Мы заявили, что ищем лучшее предложение. Кто предложит лучшие условия — по цене, качеству, срокам и другим параметрам, — того мы и выберем. Мы не политизируем этот вопрос», — сказал он.

По словам премьера, ему ничего не известно о том, чего не знали бы граждане Армении: всё происходило открыто и прозрачно.

Пашинян рассказал, что сообщил российской стороне о необходимости инвестиций в железную дорогу, однако там не сочли такой подход целесообразным: «Мы сказали: хорошо, давайте пригласим других, пусть они инвестируют. Российскую сторону это не устроило. Мы ответили, что так не получится: должно быть либо одно, либо другое. Мы не можем допустить, чтобы железная дорога оставалась в нынешнем состоянии. В неё необходимо инвестировать».

Источник: aysor.am