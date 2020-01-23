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Дорожная полиция Баку о нашумевшем наезде автомобиля посольства на двух школьниц: «Они сами ударились об машину» - ПОДРОБНОСТИ

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Дорожная полиция Баку о нашумевшем наезде автомобиля посольства на двух школьниц: «Они сами ударились об машину» - ПОДРОБНОСТИ

Дорожная полиция Баку обнародовала новые подробности ДТП, произошедшего на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку, где автомобиль посольства одного из ближневосточных государств в Азербайджане, как сообщалось, наехал на двух девочек – сестер Нурай и Хадиджу Махмудовых (2007 и 2011 года рождения).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в ходе расследования выяснилось, что за рулем автомобиля марки Mercedes, сбившего детей и принадлежащего посольству, находился гражданин Азербайджана Тахир Гулам оглу Алиев.

«Есть видеозапись, на которой видно, что водитель не скрылся с места происшествия, а из сестер пострадала только одна Нурай Махмудлу, и то легко – поцарапала колено. В частности, не автомобиль посольства сбил детей, а наоборот, девочки сами ударились о него», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев

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