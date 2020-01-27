Джейхун Байрамов назвал число азербайджанских студентов, обучающихся в регионах Китая, где распространяется коронавирус

В настоящее время в Китае обучаются около 500 азербайджанских студентов.

Как сообщает 1news.az, об этом на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, число обучающихся в этой стране по государственной линии составляет 62 человека.

«У нас есть 7 студентов в регионах, где распространяется коронавирус», - сказал он.

По его словам, Министерство образования поддерживает регулярные контакты с Министерством иностранных дел и посольством Азербайджана в Китае.

«По нашей информации, более 50 стран обратились в Китай с просьбой эвакуировать своих граждан», - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

А.А.