Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом Yüksəliş - ВИДЕО

Министр образования и член оргкомитета конкурса Yüksəliş Джейхун Байрамов обратился к молодежи.

Как сообщает 1news.az, обращаясь к молодежи, проявившим выдающиеся таланты, министр заявил, что работа с одаренными детьми начинается с общеобразовательных учреждений. «Одной из ключевых задач правительства в сфере образования является выявление, отбор и обеспечение дальнейшего развития детей с выдающимися способностями.

В результате этой деятельности, число молодежи, успешно представляющей страну на влиятельных международных образовательных соревнованиях и различных олимпиадах, ежегодно только растет. Для одаренной молодежи на последующих этапах обучения создаются дополнительные возможности, предоставляются различные специализированные программы для их всестороннего развития», - сказал министр.

По словам Байрамова, конкурс Yüksəliş является следующим этапом в государственной программе поддержки развития и трудоустройства талантливой молодежи. Конкурс создает большие возможности для одаренных личностей, имеющих способности, соответствующие высоким требованиям XXI века: «Главной целью конкурса является выявление, развитие и поддержка будущих перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и управленческие качества, что способствует росту числа профессиональных кадров в стране.

Победители конкурса будут принимать участие в различных программах личностного развития и тренингах, развиваться как будущие руководители, таким образом получая потенциальную возможность напрямую участвовать в экономическом развитии страны. Yüksəliş - это новый шанс для одаренных личностей! Присоединяйтесь к Yüksəliş и пусть восхождение начнется с Вас!», - сказал министр.

Отметим, что регистрация на конкурс Yüksəliş, учрежденный распоряжением Президента Азербайджана, продлится до 2 февраля 2020 года.

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