«Ее звали Маршелин Бертран…»: Все о покойной матери Анджелины Джоли

Совсем скоро выйдет вторая часть сказки про «Малифисенту», которая получила название «Владычица Тьмы».

Об Анджелине Джоли, сыгравшей в этой истории главную роль, можно найти массу информации на просторах Интернета - о ее карьере, личной жизни, благотворительных проектах, фильмах.

«Яблоко от яблони недалеко падает» - нам стало интересно узнать о ее родителях, а точнее, о матери, подарившей Джоли столь неземную красоту.

Родилась Маршелин Бертран 9 мая 1950 года. Помимо актерских способностей, женщина отличалась исключительной красотой и природными данными.

В 1971 году Маршелин вышла замуж за успешного киноактера Джона Войта. Пара рассталась спустя пять лет, на тот момент на руках у Маршелин было двое детей – 3-летний Джеймс и годовалая Анджелина. Войт продолжил строить успешную карьеру, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине «Возвращение домой», а Бертран посвятила себя детям и забыла об актерстве.

Женщина была очень рада, когда маленькая Энджи изъявила желание поступить в киношколу. С отцом Джоли и ее брат не общались долгие годы, обвиняя его во всех невзгодах.

После расставания с мужем Маршелин жила в гражданском браке с американским режиссером Биллом Дэем в течение 11 лет. За это время она пережила несколько выкидышей.

В 2002 году она вышла замуж за Тома Бессамра, с которым прожила до конца своих дней.

В конце 90-х годов у бывшей актрисы диагностировали рак яичников. После почти семи лет борьбы с онкологическим заболеванием она скончалась на 57-м году жизни. Бертран испустила последний вздох в окружении детей.

После смерти матери Анджелина, очень сложно переживая эту потерю, решила возобновить отношения с отцом.

А позже, узнав, что она также подвержена заболеванию рака, Джоли добровольно провела двустороннюю мастэктомию. Родив трех детей, актриса решилась на удаление яичников.

Источник: Joinfo.ua

И.Н.