Эксперты назвали самые худшие пароли 2019 года

Независимые исследователи составили список из 200 самых популярных в мире паролей в 2019 году, которые стали известны в результате взломов или утечек данных.

Результаты приводятся в блоге менеджера паролей NordPass. Всего в базу данных паролей вошли 500 млн паролей.

В список худших паролей очевидные комбинации чисел (12345), популярные женские имена, а также наборы букв, которые образуют собой горизонтальную или вертикальную строчку на клавиатуре (asdfghjkl). В топ-15 вошла фраза «я люблю тебя». Самым популярным паролем остается слово «пароль», его все еще используют 830 846 человек.

Как отмечается в блоге NordPass, люди продолжают использовать очевидные пароли по двум причинам. Во-первых, их легко запомнить, во-вторых, они считают, что им нечего скрывать.

«Однако вы закрываете дверь, выходя из дома. Даже если внутри нет ничего ценного, вы все равно не хотите, чтобы незнакомцы находились среди ваших личных вещей. Почему же вы не хотите следовать такой же логике в своей онлайн-жизни?» — отметили в NordPass.

Разработчик также напомнил, что в результате взлома могут быть заблокированы учетные записи, например, в электронной почте, облачном хранилище, и могут возникнуть трудности с их восстановлением.

kommersant.ru