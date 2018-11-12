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Эльмар Мамедъяров: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и не входит в военные блоки

Сегодня в 11:21 ~ 1 минута на чтение 258
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и не входит в военные блоки

Движение неприсоединения является второй после ООН самой крупной политической платформой для практического сотрудничества в мире.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании руководителей МИД стран-членов Движения неприсоединения заявил глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров.

Министр указал, что Азербайджан вступил в организацию в 2011 году и за 8 лет завоевал доверие стран-членов организации.

«Азербайджан проводит независимую внешнюю политику и не входит в военные блоки», - сказал он.

23-24 октября в Баку проходит заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, на котором будут рассмотрены документы, которые представят на рассмотрение глав государств и правительств.

25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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