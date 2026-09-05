Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, прибыл в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

«Самолет приземлился в аэропорту «Внуково», - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткоффа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования российско-украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил спецпосланников для переговоров по урегулированию. По его словам, у Вашингтона появилась новая идея относительно возможного мирного соглашения.

Уиткофф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе, когда провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.