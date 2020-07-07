EMIN объяснил причину отказа от проведения фестиваля «Жара-2020» в online-формате

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Один из организаторов международного музыкального фестиваля «Жара», народный артист Азербайджана EMIN рассказал о том, почему решил отказаться от online-формата.

8 июня EMIN озвучил окончательное решение по «Жаре-2020» - из-за пандемии COVID-19 в этом году фестиваль в Баку не состоится, он перенесен на 2021 год, фестивальная программа остается прежней.

«В связи со сложностями, возникшими из-за пандемии коронавируса, провести фестиваль «Жара» так, как мы это запланировали, стало просто невозможно. Программа фестиваля пройдет с тем же составом артистов, но в 2021 году. Во время карантина я принимал участие и смотрел online-концерты. Это, конечно, интересный опыт и формат, но для артиста важна живая аудитория и эмоции. Эту атмосферу ничем не заменить», - цитирует EMIN’а издание News.ru.

Юбилейная, пятая «Жара» в столице Азербайджана пройдет с 28 июля по 1 августа 2021 года.

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Феликс Вишневецкий