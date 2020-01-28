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Эрдоган написал о Коби Брайанте

Сегодня в 10:34 ~ 2 минуты на чтение 161
Эрдоган написал о Коби Брайанте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семье и близким легендарного баскетболиста Коби Брайанта, трагически погибшего вместе с дочерью при крушении вертолета 26 января в Калифорнии.

 Глава Турции оставил в своем Twitter запись, посвященную Коби Брайанту.

«Глубоко опечален потерей легенды баскетбола #KobeBryant, вдохновившего многочисленных спортсменов и познакомившего людей со всего мира с радостью от баскетбола. Как фанат баскетбола и президент Турции хочу выразить свои глубокие соболезнования его семье и близким», - написал Эрдоган.

Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость — в районе Калифорнии был сильный туман.

В течении всей карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Баскетболист завершил спортивную карьеру в 2016 году, после чего написал несколько книг, в которых рассказал о трудностях карьеры, а также сборник детских рассказов.

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