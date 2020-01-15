Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

Турецкие военные направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге», - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на конференции по итогам развития экономики страны в 2019 году, сообщает РИА НОВОСТИ.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Файез Саррадж, глава Правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

А.А.