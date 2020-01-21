Эрдоган: Присутствие Турции усилило надежду на мир в Ливии

Присутствие Турции усилило надежду на мир в Ливии, именно шаги Анкары привели к равновесию в этой стране.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам берлинской конференции по Ливии.

Берлинская конференция состоялась 19 января, через несколько дней после межливийских переговоров в Москве с участием представителей России и Турции. В конференции, помимо Путина, Эрдогана, Меркель, Макрона и Гутерреша, приняли участие лидеры Великобритании, Египта, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции была принята итоговая декларация. В документе участники конференции призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности.

Как сообщает Anadolu, комментируя ход и итоги берлинской конференции, Эрдоган отметил, что соблюдение режима перемирия в Ливии, инициированного Турцией и Россией, откроет путь к политическому процессу, а сам факт отказа командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара от заключения договоренностей говорит о многом: «Участники берлинской конференции лишь засвидетельствовали этот факт. Надеюсь, итоги конференции внесут вклад в интересы Ливии».

«Анкара прекрасно осознает, какие сценарии реализуются в регионе под предлогом борьбы с терроризмом. Анкара продолжит оказывать поддержку политическому процессу как конкретными шагами на местах, так и за столом переговоров. Если Турция - сильное государство, то и ожидания от нее большие как от сильного государства. Турция - ключ к миру», - сказал он.

Выражая отношение к предложению ЕС выступить в качестве «координатора» процессов в Ливии, Эрдоган отметил, что на фоне усилий ООН подобный шаг был бы неверным. По его словам, Анкара против подобной идеи.

Он также осудил приглашение Халифы Хафтара в Афины: «Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вызвал Хафтара в Афины с единственной целью – спровоцировать Турцию.

В свете этого Эрдоган прокомментировал и призывы к улучшению отношений между Турцией и Грецией. По его словам, путь к нормализации отношений с Анкарой лежит через пересмотр политики правительства Кириакоса Мицотакиса: «Сначала Мицотакис должен исправить допущенные ошибки, а затем уже, безусловно, возможна встреча».

На фото: Премьер-министр Файез ас-Сирадж и генерал Халифа Хафтар (справа)

В преддверии берлинской конференции издание Politico опубликовало статью Эрдогана по ситуации в Ливии. В ней турецкий лидер отмечает, что мир в Ливии зависит от вклада Турции.

Вооруженный конфликт в Ливии длится на протяжении 10 лет. Мировое сообщество до сегодняшнего дня не выполнило своих обязательств, которые могли бы положить конец насилию, обеспечить мир и стабильность в Ливии, пишет автор.

«Сегодня мы столкнулись с последствиями этого безразличия. Признанное ООН Правительство национального согласия Ливии на протяжении нескольких лет подвергается атакам путчиста генерала Халифы Хафтара. Вооруженная группировка Хафтара, пытающегося совершить переворот в Ливии, получает поддержку от таких стран, как Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Несмотря на все политические усилия, в том числе подписанное в 2015 году в Сухейрате соглашение, мировое сообщество не поддержало в нужной степени сторонников дипломатии и диалога в Ливии. В вопросе ливийского кризиса Европа разделилась на две части. Германия поддерживает легитимное правительство Ливии и проводит в воскресенье международную конференцию в Берлине. Франция же поддерживает генерала Хафтара», - говорится в статье.

Если Европа не окажет необходимую помощь правительству национального согласия Ливии, она изменит своим же основным ценностям – демократии и правам человека, подчеркивается в ней. Судьбу ливийского народа не вправе вершить путчист, делающий ставку на войну. Это было бы исторической ошибкой, считает автор материала.

«Если легитимное правительство Ливии будет свергнуто, Европа столкнется с новыми проблемами и угрозами. Сформируются благоприятные условия для возрождения террористических группировок, в частности таких, как «Аль-Каида» и ИГИЛ, ранее разгромленных в Сирии и Ираке», - пишет Эрдоган.

В статье отмечается, что сохраняющиеся в Ливии нестабильность и насилие вызовут новую волну миграции в Европу.

«Как поведут себя лидеры европейских стран? Поддержат ли они либеральный мировой порядок, который столкнулся с новой угрозой? Или постараются избежать ответственности и будут следить за ситуацией с трибун, так же как в вопросе сирийского конфликта? Наши европейские друзья должны понять, что ситуация в мире не изменится, если продолжать лишь делать заявления и выражать обеспокоенность. Вы не сможете защитить международное право, демократию и права человека, если не будете прилагать усилий», - пишет Эрдоган.

В материале отмечается, что Евросоюз должен продемонстрировать, что является важным игроком на международной арене.

«Международная конференция в Берлине - важный шаг. Лидеры европейских стран должны приложить реальные усилия, а не делать заявления. Учитывая тот факт, что страны Европы не хотят оказать военную поддержку признанным властям Ливии, лучшим выбором для ЕС была бы поддержка шагов Турции, которая уже обещала Триполи военную помощь. Турция полностью поддерживает легитимное правительство Ливии, признанное ООН. В рамках соглашений, подписанных с этой страной, мы обязались защитить правительство Ливии от путчистов. Турция обучит силы безопасности Ливии и внесет тем самым вклад в борьбу с терроризмом и торговлей людьми в этой стране», - пишет Эрдоган.

Европа сегодня находится на распутье, отмечает автор материала: «Те, кто ратует за мир, должны быть смелее, сделать все возможное чтобы прекратить насилие. Европа может рассчитывать на своего давнего друга и союзника Турцию».

Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда международная коалиция во главе с США и НАТО провела операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима.

На этом фоне в стране возникло двоевластие: на западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Сарраджем. На востоке, в Тобруке, заседает избранный парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с генералом Хафтаром, который называет себя командующим Ливийской национальной армии.

Это привело к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

4 апреля 2019 года Хафтар начал наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Буркан аль-Гадаб» («Вулкан гнева»).

12 декабря 2020 года Хафтар приказал начать новое наступление на Триполи, и в начале января его силы захватили третий по величине город и важнейший порт Сирт.

8 января президенты Турции и России призвали стороны в Ливии прекратить огонь и незамедлительно сесть за стол переговоров. После того, как Хафтар принял предложение, в Ливии вступил в силу временный режим прекращения огня. 12 января в Москве прошла встреча по урегулированию конфликта, однако Хафтар покинул российскую столицу, не подписав соглашения о перемирии с триполийским правительством.

Загадочным был уход генерала и с конференции в Берлине. «Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», - прокомментировал для РИА Новости отказ Хафтара дипломатический источник в Москве.

Сегодня обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашения. По последним данным, подконтрольные Хафтару ополченцы продолжают нарушать действующий в стране режим прекращения огня. Как сообщил Anadolu пресс-секретарь операции «Вулкан гнева» Абдульмалик аль-Мадани, беспорядочному минометному обстрелу подверглись южные пригороды Триполи. Мадани сообщил, что подразделениям ПНС удалось нейтрализовать артиллерийскую батарею противника в районе Салахаддин на юге ливийской столицы.

Ранее сторонники генерала обстреляли из минометов районы Халлатат и Халлет аль-Фурджан. Несколько снарядов поразили резервуары с нефтью, что привело к пожару. Инцидент имел место на фоне международной конференции по Ливии в Берлине.

Также по данным агентства, группа сторонников Хафтара захватила стратегический порт Аль-Зувейтина, пригрозив совершить аналогичные налеты и на другие ливийские порты. В результате противостояния за последние несколько месяцев погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.

1news.az

Материал подготовлен на основе сообщений мировых СМИ.