Эрдоган: «Судьбы 1,7 миллиарда мусульман не должны зависеть от позиции пяти стран»

Судьбы 1,7 миллиарда мусульман не должны зависеть от позиции пяти стран - постоянных членов СБ ООН. Подобная система миропорядка себя изжила.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на саммите в Куала-Лумпуре, сообщает ТРТ.

По его мнению, глобальная политическая система нуждается в реформах, основанных на принципе справедливости.

«Система, созданная по итогам Второй мировой войны, уже не действует. Необходимо реформировать структуру Совбеза ООН. Важным условием обеспечения справедливости в мире является укрепление международных организаций, в которых представлены исламские страны, в том числе Организации исламского сотрудничества», - сказал Эрдоган.

Президент акцентировал внимание на давлении, с которым столкнулась Анкара в последние годы.

По его словам, попытки давления на Турцию сопровождались потоком клеветы, попыткой военного переворота, поддержкой терроризма и стремлением разрушить турецкую экономику. Однако Анкара не изменила свою позицию, отметил глава государства.

«Противники Анкары задействовали преступные структуры, подобные террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), натравили на Турцию подконтрольные им СМИ. Террористам в Сирии поставлены тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами. Были предприняты попытки создать вдоль турецкой границы зону, подконтрольную террористам. Несмотря на рост давления на Анкару, Турция все более четко заявляла о поддержке Палестины, Аракана (провинция Мьянмы), Ливии, Сомали и Сирии», - сказал Эрдоган.

По словам президента, несмотря на попытки легитимизировать террористические структуры, Турция ведет борьбу со всеми преступными организациями в регионе, не делая между ними различий.

Глава государства также акцентировал внимание на экономической отсталости стран исламского мира, доля которых в мировом ВВП составляет лишь 10 процентов.

По его словам, именно исламские страны сильнее всего ощущают на себе любые отголоски международных проблем.

Президент коснулся и темы соседней Сирии, откуда только в Турцию бежало 3,7 миллиона мирных жителей. Турция также стала убежищем для сотен тысяч жителей Ирака и Афганистана, сказал Эрдоган.

Глава государства также отметил наличие 200-кратной разницы в доходах самой богатой и самой бедной исламской страны.

«И это при том, что в исламских странах сконцентрировано 59 процентов мировых запасов нефти и 58 процентов подтвержденных запасов газа. Несмотря на это, 350 миллионов мусульман живут в условиях крайней бедности», - сказал Эрдоган.

По его словам, уровень затрат на сферу образования в мире составляет 4,8 процента ВВП, тогда как в исламских странах этот показатель в среднем находится на уровне 3,7 процента ВВП.

«Доля мусульман в общем числе жертв конфликтов в мире составляет 94 процента. Треть мировых поставок оружия приходится на Ближний Восток, тогда как Турция в своем развитии делает ставку на технологии, научные исследования, образование и медицину», - сказал Эрдоган.

А.А.