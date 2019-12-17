Еще две партии изъявили желание участвовать в парламентских выборах

Число партий, желающих принять участие во внеочередных парламентских выборах, достигло 11.

Как сообщает 1news.az, ЦИК рассмотрел обращения полномочных представителей партий «Vahid Azərbaycan» и «Ana Vətən». После обсуждения обращения были поставлены на голосование и приняты.

Ранее были зарегистрированы полномочные представители партии Великого созидания, партии Народного фронта целостного Азербайджана, партии Движения национального возрождения, партии Национальной независимости, Демократической партии Азербайджана, партии «Великий Азербайджан», правящей партии «Ени Азербайджан», партии «Умид» и партии Гражданской солидарности Азербайджана.

Как сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, на сегодняшний день в ЦИК для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 9 февраля, поступили обращения от 469 кандидатов.

«Из этого числа утверждены кандидатуры 233 человек. Еще 155 взяли подписные листы для подачи своих кандидатур», - отметил он.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.