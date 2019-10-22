Эта дорога станет первой платной в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» назвало дорогу, которая станет первой платной в республике.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Госагентства Анар Наджафли, это новая дорога Баку-Губа-граница с Россией.

«По этому вопросу идут обсуждения. Детали станут известны после окончания строительства, то есть, до конца 2020 года. Тогда предложения о плате будут представлены в Кабинет министров. Тарифы будут определены Тарифным советом.

Естественно, у платных дорог будут бесплатные альтернативы. Но фактически водители ничего не потеряют на скоростной дороге – плата за нее равноценна бензину, потраченному на объезд по альтернативной дороге. Все полученные деньги будут направлены на поддержание дорог в хорошем состоянии», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.