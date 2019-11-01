Филипп Киркоров показал своим детям Баку: «Мы столько всего интересного увидели» - ФОТО

30 и 31 октября в Бакинском конгресс центре с огромным успехом прошли сольные концерты короля российского шоу-бизнеса, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который представил в столице Азербайджана свое новое шоу «#ЦветНастроения. Я+R».

По прибытию в Баку Ф.Киркоров дал большую пресс-конференцию в аэропорту, о которой подробнее читайте здесь, а на концертах вновь приятно удивил своих поклонников тем, что выступил с речью на азербайджанском языке, что можно увидеть, пройдя по ссылке.

Народный артист в восторге от того, как его встретили в Баку, о чем заявил в ходе концертов и делая многочисленные публикации на своей странице в социальной сети Instagram, где на певца подписано более 3,6 млн фолловеров.

И несмотря на то, что Ф.Киркоров уже покинул Баку, он продолжает делать публикации о столице Азербайджана, обещая поклонникам показать, насколько гостеприимен Азербайджан, а также все, что происходило с ним и его детьми – сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией за три дня, проведенных в азербайджанской столице, и, судя по его комментарию, здесь они увидели много интересного.

Очередной свой пост о Баку в Instagram народный артист РФ посвятил прогулке с детьми по городу, показав, что вместе с сыном и дочерью он посетил Центр Гейдара Алиева, прогулялся по Ичери шехер, а также принял участие в съемках программы Уснии Магеррамовой «1az Tv», которая выйдет на канале AZTV 2 ноября в 21:30 – как все это происходило, смотрите на снимках, представленных для просмотра ниже.

Отметим, что это не первая прогулка Ф.Киркорова с детьми по столице Азербайджана – будучи в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара’19», он с дочерью и сыном совершил прогулку по Ичери шехер – кадры, сделанные во время прогулки, доступны по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.