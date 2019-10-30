Филипп Киркоров в восторге от приема в Баку: «Так нас нигде не встречали!» - ФОТО

Народный артист России, король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров в восторге от того, как его приняли в столице Азербайджана.

30 и 31 октября Филипп Киркоров выступит с новой сольной концертной программой в Бакинском конгресс-центре, где представит свое новое концертное live шоу - «#ЦветНастроения. Я+R».

В Баку российская суперзвезда прибыл за день до старта двухдневных концертов и дал пресс-конференцию в международном аэропорту, в ходе которой назвал азербайджанских женщин королевами и в очередной раз признался в любви к Азербайджану – подробнее об этом читайте здесь.

Ф.Киркоров показал в своем Instagram, как летел с детьми в Баку, рассказав подписчикам, что в отеле его ждали приятные сюрпризы, которыми позже поделился в своих Stories.

«Здесь начинаются чудеса» - такими словами начал в Stories народный артист свой рассказ о гостиничном номере, в котором он остается с сыном и дочерью – звездные апартаменты были стилизованы специально под Филиппа Киркорова.

К примеру, артист показал 5 бюстов, один в один схожих с ним и специально сделанных для народного артиста РФ – на каждом из бюстов была надпись «лучший папа», «лучший народный артист», «лучший болгарин» и т.д.

Обращаясь к подписчикам, Ф.Киркоров заявил, что прием в столице Азербайджан его невероятно удивил, с восторгом отмечая следующее: «Вот так встречают в Баку - так нас нигде еще не встречали. Баку, спасибо!».

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @fkirkorov; Beat Group