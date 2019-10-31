Речь на азербайджанском языке, новый дуэт с Айгюн Кязимовой и другие подробности концерта Филиппа Киркорова – ФОТО – ВИДЕО

30 октября король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров выступил в столице Азербайджана с новой сольной концертной программой, которую представил в Бакинском конгресс-центре.

Новое концертное live шоу российской суперзвезды называется «#ЦветНастроения. Я+R» - в нем задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и огромные экраны с 3D-графикой.

Первый концертный день прошел на ура и с аншлагом – сегодня поклонников Филиппа Киркорова ждет второй день, а 1news.az в свою очередь расскажет о самых ярких моментах грандиозного супершоу, представленного народным артистом РФ в Баку.

Свое общение с бакинской публикой Ф.Киркоров начал на азербайджанском языке, отметив, что очень ждал новой встречи с Баку, подчеркнув, что для него большая радость и честь выступать в Бакинском конгресс-центре. «Очень уважаю вашу гостеприимную землю!» - заявил со сцены артист на азербайджанском языке – как это все происходило, смотрите в нижеприведенном видео.

Отметим, что не впервые Ф.Киркоров так приятно удивляет своих азербайджанских поклонников – впервые на азербайджанском языке он заговорил, будучи гостем фестиваля «Жара’16», а затем в ходе его концертного шоу в Crystal Hall – как это было, можно увидеть здесь.

«Еще выступая в Crystal Hall, я дал слово, что как только сделаю новое шоу, то обязательно привезу его в Баку – слово я сдержал. Семь фур преодолели тысячи километров, чтобы вы увидели мое новое шоу «#ЦветНастроения. Я+R», режиссер которого Франко Драгоне, на сцене этого роскошного концертного зала – Бакинского конгресс-центра. Поверьте, я много езжу и вижу концертные залы с мировыми именами, но это один из самых красивых залов мира», - заявил Ф.Киркоров, отметив, что сам себе завидует, так как будет на бакинской сцене два дня.

«Приезд в Баку для меня большая радость, честь и гордость. В первую очередь я хочу поблагодарить Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Без этой семьи и ее поддержки, без вашей поддержки не было бы сегодня вечера в одном из самых любимых городов моей творческой жизни», - заявил народный артист РФ, обращаясь к гостям вечера, подчеркнув, что признаваться в любви к Азербайджану он может бесконечно, но лучше всего за него это сделают его песни.

В концертное шоу «#ЦветНастроения. Я+R» включены не только проверенные временем 100% хиты, такие как «Снег», «Жестокая любовь» и множество других, которые с артистом пел весь зал, но и новые песни, которые также были очень тепло встречены публикой. Суперзвезда не остался в долгу перед овациями бакинских поклонников и дважды спускался со сцены, получая от поклонников букеты цветов и многочисленные подарки и не отказывая никому в просьбе сделать заветное селфи.

Каждая песня была представлена в формате театрального шоу – в течении трехчасовой программы сменялись декорации, костюмы, подстановка, неизменным оставалось одно – невероятная энергетика Филиппа Киркорова, которой он делился с каждым пришедшим на его концерт зрителем, заряжая позитивом.

Специальным гостем концерта стала азербайджанская поп-дива, народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, представляя которую Ф.Киркоров заявил следующее: «Она первая очень хотела и все эти годы делала все, чтобы я приехал в Азербайджан. Вода камень точит, Айгюн своего добилась – самое главное, что я здесь и мы вместе. Не представлял себе этого вечера без участия в нем этой потрясающей певицы и роскошной женщины, дружу с которой около 15 лет. Она королева азербайджанской песни – Айгюн роскошная и неповторимая, моя любимая подруга».

Первой композицией, которую исполнили на сцене Бакинского конгресс-центра российская и азербайджанская суперзвезды, стал их суперхит «Джалма». Клип на песню, снятый во время фестиваля «Жара’19», можно увидеть пройдя по ссылке.

Приятным и неожиданным сюрпризом для поклонников Филиппа Киркорова и Айгюн Кязимовой стал их новый дуэт «Can Azərbaycan», который был встречен залом на ура – отметим, что в скором времени будет презентован клип на этот трек, часть съемок которого проходила во время концерта, а пока можно увидеть любительское видео, снятое на вчерашнем концерте.

«Филипп очень любит Азербайджан и азербайджанский народ – его любовь к нам вдохновила меня на эту песню, в которой мы споем о любви к Азербайджану», - заявила Айгюн Кязимова, подчеркнув, что песня «Can Azərbaycan» была создана специально к двухдневным бакинским концертам российской суперзвезды.

Завершился концерт тремя суперхитами Филиппа Киркорова, выпущенными артистом в последние 1,5 года – «Ибица», «Цвет настроения синий» и «Стесненье пропало» - и показавшими, что певец отлично чувствует современные музыкальные тренды и интересен на протяжении своей более чем 30-летней творческой деятельности каждому поколению. Оглушительные аплодисменты и пение в унисон со звездой его песен представителями разных поколений – яркое тому подтверждение.

Шоу продолжается – сегодня Ф.Киркоров вновь выйдет на сцену Бакинского конгресс-центра, и у каждого обладателя билета будет возможность погрузиться в яркий музыкальный мир под «#ЦветНастроения. Я+R».

Читайте по теме:

Филипп Киркоров в восторге от приема в Баку: «Так нас нигде не встречали!» - ФОТО

Филипп Киркоров: «Азербайджанские женщины – королевы!» – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Beat Group