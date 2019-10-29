Филипп Киркоров: «Азербайджанские женщины – королевы!» – ФОТО – ВИДЕО

30 и 31 октября король российского шоу-бизнеса, народный артист России Филипп Киркоров выступит с новой сольной концертной программой в столице Азербайджана.

В Бакинском конгресс-центре Ф.Киркоров представит свое новое концертное live шоу - «#ЦветНастроения. Я+R», в котором задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Российская суперзвезда прибыл в Баку за день до двухдневных концертов и принял участие в пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту, где ответил на вопросы представителей ведущих азербайджанских СМИ.

«За 30 лет творческой деятельности я мог бы оказаться и бывать в гостеприимном Азербайджане намного чаще – очень мечтал и долго ждал этой встречи, которая произошла несколько лет назад с легкой руки фестиваля «Жара», Эмина Агаларова и его семьи. Приехав впервые в Азербайджан, я загадал желание о том, чтобы снова и снова возвращаться сюда. Как видите желания сбываются» - заявил народный артист РФ на пресс-конференции.

Одним из загаданных артистом желаний был концерт в Crystal Hall, который Ф.Киркоров назвал одним из самых красивых залов мира – желание сбылось через полгода в декабре 2016, о чем подробнее читайте здесь, а сам певец называет свой первый сольный концерт в Баку одним из самых запоминающихся в своей творческой жизни.

«В этот раз я выступаю в столице Азербайджана с двухдневной программой в красивом новом зале – Бакинском конгресс-центре. За три часа шоу я отдам всего себя гостям и зрителям, не экономлю ни силы, ни здоровье – для меня радость выходить на сцену и петь, делаю это не жалея себя, особенно там, где, мне это в удовольствие, как в Баку» - отмечает Ф.Киркоров.

Король российской эстрады отмечает, что очень любит вкусно покушать: «И хоть этого делать на ночь нельзя, в Баку это неизбежно. Специально худел перед концертами в Азербайджане, понимая, что здесь наберу снова лишние килограммы».

В столицу Азербайджана Ф.Киркоров прилетел с детьми – Мартином и Аллой-Викторией, которые в Баку во второй раз и, по их словам, в восторге от Старого города: «Я стараюсь брать детей только туда, где мне будет хорошо и безопасно, гостеприимно и вкусно, по-доброму и домашнему уютно, как в Азербайджане. После «Жары» они снова приехали в Баку и очень ждали этого момента, буквально жили этой поездкой, спрашивая, «Когда же мы поедем в Баку?». В этот раз мы с детьми совершим экскурсию в Центр Гейдара Алиева и Старый Город – кстати, в Баку у нас уже есть любимые места и даже детский магазин, куда мы заглянем на шоппинг».

Ф.Киркоров выразил отдельную благодарность Национальному авиаперевозчику Азербайджана – авиакомпании AZAL: «Дети были в восторге от самолета, который как дом и в котором созданы все условия. А как вкусно кормят в AZAL! Говоря о Баку, сразу приходит на ум дом и домашние условия – здесь невероятное гостеприимство, которое мы ощущаем, летя в вашу гостеприимную страну AZAL’ом».

Король российской эстрады рассказал и о том, что на предстоящем концерте выступит с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой: «Она мне как сестра – Айгюн блистательная певца и роскошная женщина. На «Жаре» мы с ней спели «Джалму» на бис, такого не было ни разу на фестивале. Активность у Айгюн невероятная – мы успели клип снять на фестивале, но прекрасно понимали уже тогда, что надо идти дальше. Она станет специальным гостем моих концертов, в этот раз мы подготовились серьёзно, подготовили от всего сердца очень особенную песню под названием «Азербайджан». Это не просто желание понравится, это искреннее желание выразить благодарность вашей гостеприимной земле и людям, живущим в Азербайджане».

Спросили у Ф.Киркорова и о возможном романе с А.Кязимовой, о котором ранее писалось в российских СМИ: «Азербайджанские женщины – королевы! Они достойные, благородные, красивые, гостеприимные, не влюбиться в них нельзя. Как они слушают песни, как смотрят, когда я пою – а выступать с ними одно удовольствие – но у меня опыт небольшой, я выступал с одной азербайджанской дивой Айгюн Кязимовой. Но хочется этого снова и снова, как любви. Поэтому наш дуэт так и понравился, так как в нем все по-настоящему. Но на эту тему больше распространяться не буду – это вопрос личных отношений, но в первую очередь это конечно же дружба. Очень благодарен Айгюн Кязимовой, которая много лет назад приложила все усилия для моего приезда в Азербайджан».

«Я должен пустить здесь корни, говорю я о городах, в которые влюбляюсь – Баку входит в этот список, но понимаю, что с моим графиком я не смогу тут часто находиться. Покупать недвижимость в столице Азербайджана из-за частых визитов и моей любви к городу, я не планирую – отложу эти деньги детям, вдруг они захотят здесь что-то иметь в будущем. Пусть они приобретут, а пока я буду приезжать сюда в качестве гостя, так будет правильнее и экономнее» - с улыбкой ответил певец на вопрос журналиста о покупке возможной жилплощади в Баку.

Завершил свою пресс-конференцию Филипп Киркоров следующими словами благодарности: «Большое спасибо и благодарность Мехрибан Алиевой за теплоту, встречу, внимание и отношение; спасибо замечательной Лейле Алиевой. Азербайджанцы – удивительный народ, гостеприимный; спасибо всем, кто принимал участие в организации моих гастролей – компаниям Peachline и Beat Group. Надеюсь оправдать все возложенные на меня ожидания – ответственность очень велика. Волнуюсь, но уверен, что все получится».

Ниже представлен фоторепортаж, сделанный Beat Group по прилету короля российской поп-музыки в международный аэропорт в Баку.

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В.Ф.

Фото: Beat Group