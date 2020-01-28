Fitch подтвердил рейтинг SOCAR на уровне BB+

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на уровне «BB +». Прогноз «Стабильный», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Fitch.

Как отмечается, рейтинг SOCAR соответствует рейтингу Азербайджана (BB + / стабильный).

«Автономный кредитный профиль SOCAR соответствует значению «b +». РДЭ компании соответствует РДЭ Азербайджана. Данное соответствие основывается на государственной поддержке, оказываемой компании в форме финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний капитала, а также социальных функций SOCAR и ее важности в качестве государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов», - говорится в сообщении Fitch.

Как отмечается, в рейтинге также учитывается социальная роль SOCAR.

«Одной из основных функций компании является производство и продажа топлива по регулируемым ценам на внутреннем рынке, которые покрывают операционные расходы SOCAR. В Азербайджане компания обеспечивает работой более 50 тысяч человек», - говорится в материале.

1news.az