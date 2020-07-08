Фуад Мурадов: В период пандемии мы еще раз убедились, насколько мощный потенциал есть у нас за рубежом

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В период бушующей в мире пандемии коронавируса мы еще раз убедились в том, насколько мощный потенциал есть у нас за рубежом. Правильно его используя, мы можем добиться поставленных целей.

Об это сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, Государственный комитет по работе с диаспорой является преемником Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом, созданного Указом архитектора и созидателя независимого Азербайджана Общенационального лидера Гейдара Алиева от 5 июля 2002 года.

"Этим историческим шагом великий лидер в полном смысле слова придал новое дыхание нашей диаспоре, создание комитета стало большой радостью для более 50 миллионов азербайджанцев, проживающих в мире.

По поручению Президента Ильхама Алиева, всегда проявляющего большое внимание и заботу об активистах диаспоры, при поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, постоянно проводится работа, направленная на пропаганду наших национально-культурных ценностей, более широкое распространение идеологии азербайджанства среди соотечественников, проживающих за рубежом, популяризацию реалий нашей страны, защиту и пропаганду азербайджанского языка.

Мы не создаем конкретных рамок для диаспорской деятельности, наша основная цель заключается в проведении скоординированной работы и достижении единства азербайджанцев мира. Это - главная задача, поставленная перед нами Президентом Ильхамом Алиевым", - сказал Мурадов.

Глава Госкомитета отметил, что для достижения более тесного единства и скоординированной деятельности наших соотечественников, проживающих за рубежом, в короткий срок были созданы 11 координационных советов, охватывающих 25 европейских стран. В целом в 10 странах открыты и переданы в распоряжение наших соотечественников Дома Азербайджана. Наша цель довести до конца года число Домов Азербайджана за рубежом до 20-ти. По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в трех странах - Франции, Швейцарии и Польше открыты азербайджанские школы "Карабах".

Кроме того, по словам Мурадова, для оценки деятельности наших соотечественников за рубежом в области диаспоры учреждена медаль "За заслуги в диаспорской деятельности". При комитете функционирует Фонд поддержки азербайджанской диаспоры. Основная миссия фонда заключается в оказании поддержки деятельности азербайджанских диаспорских организаций.

"В предельно короткий срок был сформирован Медиа-центр комитета, куда входят Diaspor TV, Diaspor FM и Mультимедийный центр. Параллельно в рамках совместного с Общественным телевидением проекта дважды в месяц в эфир выходит передача "Родина не далеко".

Создан интернет-адрес www.azerbaycan.li, где собраны биографии азербайджанцев, проживающих в различных странах. Впервые создана и передана в открытое пользование инфографическая карта диаспоры (http://www.diasporamap.com/). Подготовлена интерактивная карта, являющаяся базой данных Координационного Совета. Кроме того, запущено мобильное приложение Госкомитета, ежемесячно информационный бюллетень отправляется по более чем 10 тысячам электронным адресам.

Сформирован соответствующий книжный фонд для доставки нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, подготовлен список 428 ведущих библиотек по 49 странам и проводятся уточнения для отправки соответствующих книг в эти библиотеки", - рассказал председатель Госкомитета.

Мурадов подчеркнул, что в ответ на угрозу пандемии комитет работает круглосуточно. На сегодняшний день в комитет поступило 8843 обращения из 51 страны и ни одно обращение не осталось без ответа - помощь оказана более чем 6 тысячам соотечественников.

Координационные советы, а также Дома Азербайджана за рубежом работают круглосуточно. Согласно спискам, составленным на основании обращений диаспорских организаций, проводятся благотворительные мероприятия в различном формате, отметил наш собеседник. По его словам, в настоящее время связи с диаспорскими организациями и членами диаспоры еще более интенсифицировались, с начала пандемии проведено более 200 видеоконференций с 50 странами.

"Для ознакомления с положением наших соотечественников и оказания им соответствующей помощи, с руководителями азербайджанских диаспорских организаций регулярно проводятся обсуждения и организуются видеоконференции относительно перспектив диаспорской работы", - резюмировал глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Источник: Day.Az