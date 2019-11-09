Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн: «Я бы хотел в следующем году провести Кубок КВН памяти Анара Мамедханова, готов подключится и поддержать» - ВИДЕО

Генеральный продюсер НТВ, бакинец Тимур Вайнштейн, участник легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» стал гостем программы «3D» на телеканале ITV.

Как сообщает 1news.az, отвечая на вопрос виртуального ведущего программы Дадаша Дадашлинского о том, зачем он уехал из Азербайджана, Т. Вайнштейн отметил, что в 1995 году окончил обучение в Азербайджанском медицинском университете и, будучи по образованию психиатром, год проходил практику в доме для умалишенных, у Агабека Султанова.

«Время было тяжелое. Мы занялись телевидением, и мне хотелось какого-то рывка. Я уехал в Москву, поступил туда в Телевизионный университет на режиссера, начал работать в Останкино. И когда в 1996 году я попал в это здание, эта жизнь так засосала, что было понятно, что это навсегда», - подчеркнул он.

Он отметил, что, занимаясь телевидением, важно в первую очередь определить свою конкретную аудитория, и понимать, что именно ей нужно.

«Надо честно говорить с аудиторией. Зритель может быть, и не поймет, но почувствует. Контент – это король. На канале НТВ 6 миллионов подписчиков. Считайте, что «Ютуб» - это еще один телеканал», - подчеркнул он.

По мнению продюсера, самое главное, чтобы понимание аудитории не переросло на потребу зрителю, так как массовому зрителю нужно больше «желтого».

Т.Вайнштейн также отметил, что в Азербайджане высокий уровень жизни, и многие наши звезды, например, Мурад Дадашев, которые могли бы быть звездами и в Москве, не хотят уезжать из Баку.

«КВН – это очень хорошая школа, и наш капитан Анар в политике делал очень полезные для Азербайджана вещи. Был прямой доступ, прямой контакт, и он очень вовремя, правильно включался в решение проблем, в том числе и в России. Он был человеком талантливым, и его уход – большая потеря», - подчеркнул он.

Говоря же о КВН в Азербайджане сегодня, Т.Вайнштейн высказался довольно резко.

«До тех пор, пока какие-то непонятные личности, которые к КВН не имеют никакого отношения, даже не любители, а просто не понимающие, что им такое, а им поручили это, не знаю, кто и как, они просто убили все это… Я чуть не умер от стыда, увидев выступление новой азербайджанской команды, было ощущение, что меня сейчас будут четвертовать… Я не мог найти слов! Такой позор испытать! Я начал говорить везде об этом, Гусман. Нам начали говорить, что мы ничего не понимаем, не разбираемся в КВН, что никто не помогает. Но это как в анекдоте – вы бы хоть позвонили, сказали, что происходит. Ребята там были неплохие, но там ведь нужно руководить, заниматься продюсерской работой. А так это биябырчилыг просто», - подчеркнул он.

«Я бы хотел в следующем году провести Кубок КВН памяти Анара Мамедханова (ему исполнилось бы 50 лет), и готов подключится и поддержать, мы можем сделать интересную игру», - заявил Т.Вайнштейн.

Полностью с передачей можно ознакомиться на видео ниже.

Тимур Рзаев