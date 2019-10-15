Генпрокуратура Азербайджана изучает европейский опыт - ФОТО

В здании Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре прошло мероприятие, посвященное изучению опыта различных структур Европы в области правовой статистики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в нем приняли участие представители различных управлений Генпрокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Военной прокуратуры, Бакинской городской прокуратуры и прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В нем также приняли участие эксперты-правоведы Европейского статистического бюро Адриата Тетевенска и Мария Гиусеппина Мураторе.

Тимур Рзаев, Э.Т.