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Генпрокуратура Азербайджана изучает европейский опыт - ФОТО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 178
Генпрокуратура Азербайджана изучает европейский опыт - ФОТО

В здании Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре прошло мероприятие, посвященное изучению опыта различных структур Европы в области правовой статистики.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в нем приняли участие представители различных управлений Генпрокуратуры, Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, Военной прокуратуры, Бакинской городской прокуратуры и прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В нем также приняли участие эксперты-правоведы Европейского статистического бюро Адриата Тетевенска и Мария Гиусеппина Мураторе.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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