Генсек ООН: Домашний труд женщин должен учитываться в экономических показателях

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш написал новую статью под названием «COVID-19 и женщины».

По его мнению, текущая сложная ситуация обострила проблемы, которые казались уже решенными (речь о запрете на обучение девочек в школах в некоторых странах), а также обозначила новые. К примеру, по его мнению, домашний труд, который сегодня в большей степени лег на женские плечи, до сих пор не является оплачиваемым и не считается трудовой деятельностью вообще. В то время, как именно женщины в период карантина выполняют огромную часть всей работы по дому, уходу за детьми и стариками.

Кроме того, в период карантинного режима по всему миру вновь увеличились случаи домашнего насилия, в которых его жертвы поставлены в безвыходную ситуацию. С одной стороны, они не могут покинуть свои дома, с другой – им грозит серьезная опасность взаперти. Некоторые женщины не имеют возможности обратиться даже за психологической помощи, а надеяться на реальную и вовсе не могут.

Обо всех обозначенных проблемах и путях их решения – в письме А.Гутерриша.

«Уже есть первые признаки, дающие основания считать, что коронавирусная инфекция COVID-19 представляет прямую угрозу прежде всего здоровью мужчин, и особенно мужчин пожилого возраста. Вместе с тем, во время пандемии со всей очевидностью обнаруживается и обостряется всякого рода неравенство, в том числе гендерное. В долгосрочной перспективе его негативные последствия для здоровья, прав и свобод женщин могут коснуться нас всех.

Женщины уже испытывают на себе смертельно опасные последствия жизни взаперти и карантина. Эти ограничения необходимы, но они увеличивают опасность насилия в отношении женщин, запертых в одном помещении со своими склонными к жестокости партнерами. В последние недели наблюдается тревожный всплеск бытового насилия во всем мире; крупнейшая в Соединенном Королевстве организация по поддержке женщин сообщила о 700-процентном увеличении количества звонков. В то же время, службы поддержки женщин, входящих в группу риска, сокращаются и закрываются.

По этой причине недавно я выступил с призывом к миру в семьях на всей планете. С тех пор правительства более 143 стран обязались оказывать поддержку женщинам и девочкам, рискующим подвергнуться насилию во время пандемии. Любая страна может принять меры в этом направлении, сделав службы помощи онлайновыми, расширив приюты для жертв бытового насилия и придав им статус социально значимых учреждений, а также увеличив поддержку организаций, работающих «на передовой».

Партнерское объединение Организации Объединенных Наций и Европейского союза - инициатива «Луч света» - работает с правительствами более чем 25 стран над этими и аналогичными мерами и готово расширить масштабы оказываемой помощи.

Однако угроза правам и свободам женщин, которую представляет COVID-19, выходит далеко за рамки физического насилия. По всей вероятности, серьезный экономический спад, сопровождающий пандемию, будет иметь ярко выраженное женское лицо.

Несправедливое и неравноправное отношение к трудящимся-женщинам было одной из причин, по которой я посвятил свою жизнь политике. В конце 1960-х годов, занимаясь в качестве студента-волонтера социальной работой в бедных районах Лиссабона, я видел женщин, оказавшихся в очень трудной ситуации: им приходилось выполнять черную работу и нести на себе бремя забот о большой семье. Я знал, что такое положение должно измениться, и за прожитые годы я стал свидетелем важных изменений.

Однако сегодня, спустя десятилетия, такое положение вследствие пандемии COVID-19 может вернуться вновь, и, что еще хуже, в нем могут оказаться многие женщины на нашей планете.

Слишком много женщин занимаются сегодня низкооплачиваемым трудом без каких-либо льгот: в качестве домашней прислуги, временных работников, уличных торговцев, а также в таких мелких заведениях, как парикмахерские. По оценкам Международной организации труда, только в ближайшие три месяца будет потеряно почти 200 миллионов рабочих мест, причем многие из них именно в этих секторах.

И одновременно с потерей оплачиваемой работы многие женщины сталкиваются с огромным увеличением объема работы по уходу и лечению в результате закрытия школ, перегруженности систем здравоохранения и роста потребностей пожилых людей.

И давайте не будем забывать о девочках, которые прервали свою учебу. В некоторых деревнях Сьерра-Леоне после вспышки эпидемии Эболы охват школой девочек-подростков сократился с 50 до 34 процентов, что негативно отразится на всей их дальнейшей жизни, а также на благополучии их общин и общества.

Многие мужчины также сталкиваются с потерей работы и необходимостью разрываться между работой и домом. Но даже в лучшие времена женщины втрое больше работали по дому, чем мужчины. Это означает, что они с большей вероятностью будут привлекаться к уходу за детьми, если предприятия откроются, а школы останутся закрытыми, что задержит их возвращение на рынок оплачиваемого труда.

Прочно укоренившееся неравенство также означает, что хотя женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения, они значительно уступают по численности мужчинам в администрации медицинских учреждений и занимают лишь каждый десятый руководящий политический пост во всем мире, что вредит нам всем. Нам нужны женщины среди тех, кто принимает решения в отношении этой пандемии, чтобы предотвратить наихудшие сценарии развития событий, такие как вторая волна инфекции, нехватка рабочей силы и даже общественные волнения.

Женщины, не имеющие твердых гарантий занятости, срочно нуждаются в базовой социальной защите, от медицинского страхования до оплачиваемого отпуска по болезни и уходу за детьми, защиты доходов и пособий по безработице. Заглядывая в будущее, необходимо делать так, чтобы меры по стимулированию экономики, такие, как: денежные переводы, кредиты, займы и дотации, были ориентированы на женщин. Причем, независимо от того, заняты ли они полный рабочий день в формальном секторе экономики, работают ли неполный день или сезонно в неформальном секторе либо в качестве предпринимателей и владельцев компаний.

Пандемия COVID-19 как никогда ясно показала, что неоплачиваемый домашний труд женщин представляет собой бесплатную прибавку к прибылям как государства, так и частного сектора. Этот труд должен учитываться в экономических показателях и при принятии решений. Нам всем пойдут на пользу такие схемы трудовой деятельности, в которых учитываются обязанности людей по уходу, и такие инклюзивные экономические модели, в которых дается оценка домашнему труду.

Сегодняшняя пандемия проверяет на прочность не только глобальные системы здравоохранения, но и нашу верность идеалам равенства и уважения человеческого достоинства.

Поместив интересы и права женщин на первый план и в центр внимания, мы сможем быстрее справиться с пандемией и создать более равноправные и устойчивые общины и общества, что будет отвечать интересам всех»