Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса ускоряется» – ВИДЕО

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

«Мы все хотим, чтобы это (пандемия COVID-19) закончилось. Мы все хотим жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что это даже не близко к завершению.

Хотя многие страны добились определенного прогресса, пандемия на самом деле ускоряется», — сказал Гебрейесус накануне на брифинге для журналистов.

Глава ВОЗ отметил, что спустя шесть месяцев с момента, когда в Китае сообщили о первых случаях заражения, во всем мире коронавирус обнаружили у более 10 миллионов человек, 500 тысяч из них умерли.

«Многие люди остаются восприимчивы. У вируса еще много места для развития», — отметил Гебрейесус.

Один из ведущих экспертов ВОЗ Майк Райан в то же время сказал, что достигнут гигантский прогресс в разработке безопасной и эффективной вакцины от COVID-19, но нет гарантии, что это даст результат.

Начиная с 18 июня во всем мире почти каждый день регистрируют более 150 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. 28 июня в мире выявили более 178 тысяч новых заболевших, следует из отчета ВОЗ

Больше всего выявленных случаев коронавируса приходится на США, Бразилию, Россию, Индию и Великобританию.

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Источник: Meduza