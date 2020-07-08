Главный эпидемиолог Азербайджана подал в отставку

Ибадулла Агаев ушел с должности главного эпидемиолога республики.
Об этом АПА сообщил сам И.Агаев.
Он сказал, что уволился по собственному желанию.
«С 1976 года я работаю в Азербайджанском медицинском университете, с 1992 года - завкафедрой в АМУ, являюсь профессором, заслуженным педагогом, заслуженным деятелем науки.
В 1991 году работал главным эпидемиологом на общественных началах - эта работа не оплачивается. Никто ничего мне не говорил, я сам написал заявление об уходе».
Напомним, что ранее в СМИ Азербайджана активно муссировалась информация об отказе главного эпидемиолога отвечать на вопросы журналиста о ситуации с коронавирусом в стране.
Позвонившему ему журналисту портала Unikal.org Ибадулла Агаев заявил, что находится в районе и не следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
«Я не в Баку, в районе. И ничего не знаю. Сижу в деревне, у меня нет ни телевизора, ни Интернета. И что с того, что я главный эпидемиолог? Я тоже человек. У меня здесь родня и близкие. Звоните в Минздрав и TƏBİB», - посоветовал И.Агаев.
Издание распространило аудиозапись разговора журналиста с ним, после чего она распространилась в социальных сетях, и ответ главного эпидемиолога страны вызвал у пользователей возмущение.
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Источник: AПA