Даны поручения для облегчения перехода границы Азербайджана с Грузией

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев посетили пограничный пункт «Шихлы» (Красный мост), расположенный на государственной границе Азербайджана с Грузией, в Газахском районе АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета АР, в ходе визита была изучена эффективность исполнения поручений Президента Ильхама Алиева по упрощению пограничного и таможенного оформления на пропускном пункте.

Эльчин Гулиев и Сафар Мехтиев побеседовали с пересекающими границу гражданами, поинтересовались их мнением о качестве работы контрольно-пропускного пункта, выслушали предложения и пожелания. Они также обменялись мнениями о мерах, которые необходимо принять для того чтобы максимально сократить время, затрачиваемое гражданами на переход границы и таможенное оформление, дали свои рекомендации и поручения по недопущению пробок на контрольно-пропускном пункте, эффективной реализации работ по модернизации КПП, усовершенствованию инфраструктуры для обеспечения комфортного и быстрого пересечения границы.

В завершении, с главой Исполнительной власти Газахского района Раджабом Бабашевым был обсужден вопрос благоустройства территории близ контрольно-пропускного пункта «Шыхлы».

Тимур Рзаев