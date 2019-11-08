Год без Амалии Панаховой: Какой мы будем помнить одну из самых красивых актрис своего поколения? – ФОТО

8 ноября 2018 года не стало народной артистки Азербайджана Амалии Панаховой, ей было 73 года – с момента смерти актрисы прошел ровно год.

Напомним, что актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием, однако тщательно скрывала данный факт от общественности, нигде не заявляя о своей тяжелой болезни, о которой широкая общественность узнала только после ее ухода из жизни.

По последней воле Амалии Панаховой она похоронена рядом с супругом, народным артистом Юсифом Мухтаровым – в годовщину смерти актрисы на ее могиле установлен памятник.

Народная артистка Азербайджана, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф», заслуженный работник науки и культуры Европы, профессор Государственного университета культуры и искусства, доктор искусствоведения Амалия Панахова за более чем 50-летнюю творческую деятельность в театре и кино создала множество ярких образов.

Воплощенные актрисой образы, среди которых Томрис, Хуршидбану Натаван, Мехсети Гянджеви, Медея, Бурла Хатун, Лариса, Офелия и другие, входят в «Золотой фонд» азербайджанского искусства.

За творческую карьеру А.Панахова, которую заслуженно называют одной из самых красивых актрис своего поколения, сыграла более 500 ролей в театре и кино и поставила около двадцати спектаклей в качестве режиссера.

С правилами жизни актрисы, никогда, по ее собственным словам, не ощущавшей себя звездой, можно ознакомиться по следующей ссылке, а здесь представлены кадры так и не вышедшего на экраны последнего проекта с участием Амалии Панаховой, которым стал фильм «Gülüm» режиссера Сархана Керимоглу.

Какой мы будем помнить актрису и как менялись образы Амалии Панаховой, можно увидеть в подборке фотографий разных лет, представленных для просмотра ниже.

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В.Ф., Э.Т.

Фото: Apa.az, социальные сети