Грандиозный гала-концерт фестиваля «Жара-2019» на Первом канале – ВИДЕО

С прошлого уикенда Первый российский канал начал показ международного музыкального фестиваля «Жара», который ежегодно проходит на солнечном побережье Каспийского моря в Баку.

Первый эфир «Жары’19» зрители Первого канала увидели в прошлую пятницу, и посвящен он был грандиозному открытию международного фестиваля, фоторепортаж с которого можно увидеть, пройдя по ссылке, а кадры с первого дня красной дорожки доступны здесь.

Ведущей гала-концерта открытия «Жара-2019» стала Яна Чурикова, а на фестивальную сцену вышли популярные артисты EMIN, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия, Вера Брежнева, Николай Басков, Burito, Ани Лорак, Zivert, Александр Панайотов, Григорий Лепс, «Artik & Asti», Сергей Лазарев и другие.

Отметим, что в эфире Первого канала в рамках гала-концерта был показан и яркий концертный номер представителя Азербайджана на «Евровидении 2019» Чингиза Мустафаева – на фестивале он исполнил песню «Truth», принесшую ему на международном конкурсе в Израиле 8-е место.

Организаторами фестиваля, который проводится в Баку четвертый год подряд, являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

Ежегодно фестиваль проходит на территории пляжного отеля международного класса Sea Breeze Resort & Residence – в этом году в рамках «Жары» состоялись юбилейный концерт группы «Любэ», музыкальная битва Григория Лепса и Стаса Михайлова, дискотека 90-х и концерт звезд поколения Z, которые в скором времени будут показаны на Первом канале.

Также уже известна дата проведения пятого, юбилейного фестиваля – «Жара’2020» пройдет в Баку с 30 июля по 2 августа 2020 года, но не исключено, что количество фестивальных дней будет увеличено до пяти, более подробно об этом читайте по ссылке.

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В.Ф, Г.Р.