Возмутительно: Иностранцы сняли веселый клип на Şəhidlər xiyabanı – ВИДЕО

Оскорбительный и возмутительный поступок совершила группа туристов из Индии в священном для каждого гражданина Азербайджана месте – на Аллее шехидов (Şəhidlər xiyabanı).

Как сообщает 1news.az, они сняли на Аллее шехидов, расположенной в Сабаильском районе столицы, музыкальный клип с танцами и веселыми песнями.

Видео быстро распространяется, вызывая глубокое возмущение людей, потрясенных таким неуважением со стороны туристов к памяти шехидов.

Как удалось выяснить 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района Баку, по факту уже ведется разбирательство.

Депутат Милли Меджлиса, член Политсовета партии «Ени Азербайджан» Айдын Мирзазаде, комментируя это видео, заявил, что подобные действия иностранцев просто недопустимы.

«К этому вопросу необходимо отнестись со всей серьезностью. Лиц, снявших клип, нужно найти и депортировать из страны, причем запретить им посещать Азербайджан в течение долгого времени. Также нужно напомнить посольству Индии в АР, чтобы оно предупреждало своих граждан, приезжающих в нашу страну, о необходимости уважения к истории и ценностям Азербайджана», - подчеркнул А.Мирзазаде.

Тимур Рзаев, И.Н.