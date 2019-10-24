Гурбан Гурбанов: «Карабах» нуждается в Рашаде Садыхове. Мы должны его ценить»

Сегодня после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и АПОЭЛ (2:2), состоялась пресс-конференция главного тренера агдамцев Гурбана Гурбанова.

«Думаю, все мы стали свидетелями красивой игры, - приводит 1news.az слова наставника «Карабаха», - На поле было много борьбы, эмоций. Нам не хватило только победы. Но я остался доволен игрой и футболистами. На протяжении 90 минут мы сохраняли напряжение у ворот соперника. Выражаю благодарность нашим фантастическим фанатам.

Не считаю, что мы транжирили свои моменты. Надо принимать во внимание игру обороны соперника. Нелегко даже нанести удар. Вообще, часто бывает, что команда создает моменты, но проигрывает. Но я остался доволен игроками.

Согласен, что Махир не в форме. Он пока далек от оптимальных кондиций. Поэтому было очень рискованно выпускать его с первых минут. Я думал выпустить его на последние 30 минут, но затем решил дать шанс на весь второй тайм. Магайе Гейе отыграл неплохо. Ему приходилось тяжело в окружении защитников.

Мы показали комбинационный и красивый футбол. Голы забивают и наши защитники. В каждой игре голы могут забить разные игроки. Мы много работаем. Думаю, в будущем мы будем лучше реализовывать моменты.

Если смотреть на ход матча, то мы проигрывали, но смогли сравнять счет. В последний раз, в игре против АПОЭЛ мы много атаковали, но не смогли забить гол и проиграли. Сегодня мы также много времени проводили в атаку, но смогли спасти матч. Поэтому могу сказать, что я остался доволен счетом. В перерыве футболисты были хладнокровны. Мы понимали, что играем хорошо. Поэтому были спокойны.

Я не сделал второй замены, потому что игра шла в таком темпе, что в этом не было необходимости. Футболисту, выходящему на замену, тяжело попасть в ритм игры, которая проходит в высоком темпе. Я подумал, что наша игра может разрушиться. Поэтому решил не делать замен.

Что касается игры на Кипре, то считаю, что мы должны быть спокойны. Соперник играет очень агрессивно. Мы же должны играть дисциплинировано. Я не думаю, что АПОЭЛ не раскрылся сегодня. У них просто такой стиль игры. Сегодня они также играли в 5 защитников. В любом случае, постараемся воспользоваться возможностями.

Надо понимать, что домашняя игра отличается от гостевой. Как бы мы не хотели, фактор болельщиков играет свою роль. Дома каждая команда играет более уверенно. Мы проанализируем сегодняшнюю игру и сделаем выводы.

Я и вчера сказал, что все три команды сохраняет шансы на второе место. Я остаюсь при своем мнении. Все решится в последнем туре. Если сегодня мы впереди соперников, то постараемся, как минимум, сохранить свою позицию.

Хайме Ромеро идет на поправку. Думаю, что к ответной игре он будет полностью готов.

Футбол такая игра, что каждый может допустить ошибку. Мы должны ценить своих футболистов. Если мы оцениваем игру футболиста и перечеркиваем его усилия из-за одной ошибки, это неверно. Рашад отыграл игру хорошо, а ошибся в одном эпизоде.

В эпизоде с первым голом мяч зашел в наши ворота после того, как коснулся Максима. То есть, все может быть. Рашад нужен этой команде. «Карабах» нуждается в Рашаде. Мы должны его ценить. Не скажу, что меня волнует сильно то, что говорят. Мы постоянно общаемся с футболистами и говорим с ними на разные темы. Болельщики вправе говорить то, что считают нужным. Меня тоже в сборной призывали к отставке. Я с уважением отношусь к каждому мнению. Но верю, что фанаты всегда с нами», - заключил он.

Теймур Максутов