Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира

«Вручение Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву, на котором лежит вина за Январские события, не поддается логике, и еще не поздно лишить его этой премии».

Как сообщает 1news.az, об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на мероприятии в Университете AДA, посвященном 30-й годовщине трагедии 20 Января.

«Трагедия 20 Января - это не просто событие, произошедшее в ночь с 19 на 20 января 1990 года. На трагедию 20 Января необходимо смотреть как на процесс, начавшийся с сумгайытских событий и продолжившийся в Ходжалы», - подчеркнул он.

Х.Гаджиев отметил, что Армении проводила политику этнической чистки в отношении азербайджанцев:

«Эти процессы произошли и в Нагорном Карабахе. Они начались именно после того, как Гейдара Алиева отстранили от работы в советском руководстве.

Трагедию 20 Января необходимо рассматривать и с военной точки зрения. Был подготовлен план оккупации Баку, использованы танковые и другие соединения, не хватало только артиллерии. Цель заключалась в массовом уничтожении людей».

1news.az