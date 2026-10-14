КСИР заявил о готовности Тегерана к возможной атаке США и предупредил об ответных мерах

Новое нападение США на Иран было бы «безрассудным шагом», однако исключать такую возможность нельзя, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хосейн Мохебби.

По его словам, несмотря на то, что новое нападение на Иран было бы «неразумным решением».

Представитель КСИР подчеркнул, что Иран готов к возможному новому нападению, и предупредил, что в случае его осуществления Вашингтон получит «ответ, о котором пожалеет».

Источник: Anadolu