У армянского депутата хотят конфисковать имущество на $600 тыс.

Прокуратура Армении добивается конфискации имущества оппозиционного депутата Агвана Варданяна на сумму около $600 тыс., которое, по версии ведомства, имеет незаконное происхождение.

Как сообщает Sputnik Армения, Антикоррупционный суд принял к рассмотрению иск надзорного ведомства.

В перечень имущества, подлежащего конфискации, входят три объекта недвижимости, доходы от аренды одной недвижимости, транспортное средство, доли в трёх компаниях, два банковских вклада с начисленными процентами, а также около 235 млн драмов (почти $600 тыс.).