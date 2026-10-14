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Unibank объявил финансовые результаты за третий квартал

Редакция 1news16:43 - Сегодня
Unibank объявил финансовые результаты за третий квартал

Unibank представил финансовые показатели за третий квартал 2026 года.

Банк продемонстрировал положительные результаты по ключевым финансовым показателям.

За отчётный период совокупный доход банка приблизился к 333 млн манатов, что на 56 млн манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль превысила 53 млн манатов, а чистая прибыль выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,6 млн манатов.

Значительный рост также был зафиксирован по капиталу и активам банка. Совокупный капитал увеличился на 19%, достигнув 266 млн манатов. Объём активов вырос на 465 млн манатов и приблизился к 2,4 млрд манатов. Коэффициент достаточности капитала банка в отчётном периоде составил 14,57%.

Председатель Правления ОАО КБ Unibank Валентин Морозов отметил, что третий квартал 2026 года стал для банка периодом стабильного развития, повышения операционной эффективности и укрепления основных направлений бизнеса:

«Третий квартал 2026 года стал для Unibank периодом дальнейшего продвижения на новом стратегическом этапе. Сохранив положительную динамику, сформированную в предыдущих кварталах, мы продолжили улучшать ключевые бизнес-показатели. Реализация нашей новой стратегии идёт в соответствии с намеченным планом. Расширение цифровых каналов, упрощение процессов обслуживания и повышение качества клиентского опыта и в этом квартале оставались в центре нашего внимания. В последнем квартале года мы намерены достичь поставленных целей и продолжить увеличивать ценность, которую создаём для наших клиентов и партнёров».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий кредитный портфель банка увеличился на 273 млн манатов и по итогам третьего квартала превысил 1,5 млрд манатов. В структуре общего кредитного портфеля объём бизнес-кредитов вырос на 44%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём бизнес-кредитов приблизился к 733 млн манатов, а их доля в общем кредитном портфеле — к 48%.

Значительный рост также отмечен в сегменте кредитования малого бизнеса. По сравнению с третьим кварталом 2025 года доля микрокредитов в бизнес-портфеле в этом году выросла на 49%.

В течение периода депозитный портфель также демонстрировал стабильный рост. Общий объём депозитного портфеля увеличился на 17% и по итогам третьего квартала превысил 1,4 млрд манатов.

В отчётном периоде значительный рост был зафиксирован как по объёму, так и по количеству безналичных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём безналичных операций увеличился на 12%, а их количество — на 28%. С начала текущего года по 30 сентября объём безналичных операций превысил 12,2 млрд манатов, а их количество — 432 млн.

Клиентская база банка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего общее число клиентов превысило 2,4 млн. По сравнению с третьим кварталом 2025 года число клиентов-предпринимателей увеличилось на 36%, а количество юридических лиц — на 12%.

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